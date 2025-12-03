«Пока найти компромиссы не удалось»: В Кремле подвели итоги встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера
Ушаков: Беседа Путина с Уиткоффом была конструктивной, полезной и содержательной
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были конструктивными и содержательными. Об этом заявил советник главы РФ Юрий Ушаков.
По его словам, на встрече обсуждались не конкретные формулировки и решения, а сама суть мирного плана, предложенного Трампом.
«С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — сообщил помощник президента журналистам.Он добавил, что обсудили и территориальные вопросы. Однако по ним пока компромиссы найти не удалось. На сегодняшний день встреча Путина и Трампа не планируется, однако стороны продолжат совместную работу для достижения прочного мира. В этом направлении есть «огромные перспективы для взаимодействия».
Россия и США также договорились не раскрывать содержание переговоров, поскольку они носили «совершенно секретный, закрытый характер», заключил Ушаков.
При этом спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером продуктивной.
Напомним, переговоры длились почти пять часов.