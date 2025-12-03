«Пока найти компромиссы не удалось»: В Кремле подвели итоги встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера

03 декабря 2025, 01:05

Ушаков: Беседа Путина с Уиткоффом была конструктивной, полезной и содержательной

Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом (Фото: kremlin.ru)

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были конструктивными и содержательными. Об этом заявил советник главы РФ Юрий Ушаков.





По его словам, на встрече обсуждались не конкретные формулировки и решения, а сама суть мирного плана, предложенного Трампом.





«С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия», — сообщил помощник президента журналистам.