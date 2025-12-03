Достижения.рф

Россия получила новые предложения США по урегулирования украинского кризиса

Ушаков: Москва получила новые документы по урегулированию конфликта на Украине


Американская делегация передала России еще четыре документа касательно завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



По его словам, речь идет о новых положениях, которые не упоминались в 28 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа.

Недавно в Кремле завершилась встреча главы российского государства Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Она продолжались чуть менее пяти часов. Ушаков отметил, что переговоры прошли конструктивно. Однако к настоящему моменту стороны не смогли прийти к компромиссу. На встрече обсуждались не конкретные формулировки и решения, а суть мирного плана, добавил представитель Кремля.



