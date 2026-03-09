В европейской стране задумались о выходе из НАТО
Испанская партия «Подемос» предложила провести референдум о выходе из НАТО
Испанская левая партия «Подемос» (в переводе — «Мы можем») предложила провести общенародное голосование относительно выхода страны из Североатлантического альянсе. Об этом заявил ее представитель Пабло Фернандес на пресс-конференции, передает ТАСС.
Он подверг критике операцию Израиля и США против Ирана, а также призвал правительство закрыть американские базы на территории страны. По его словам, решение о членстве в НАТО должно принимать общество, а не власти.
«Мы должны не допустить любого участия нашей армии в конфликте - ни для нападения на кого-либо, ни для защиты баз НАТО в Средиземном море», — подчеркнул Фернандес.Испания вступила в НАТО в 1982 году. В 1986 году в стране уже проходил референдум по этому вопросу, который обещала провести Социалистическая партия в случае прихода к власти. Тогда явка составила 59,4%. Более половины участников высказались за членство в альянсе.