Трамп рассказал, когда ожидать падения цен на нефть

09 марта 2026, 06:42

Трамп связал снижение цен на нефть с устранением «иранской ядерной угрозы»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Снижение мировых цен на нефть произойдет после завершения американских операций на Ближнем Востоке и устранения так называемой «иранской ядерной угрозы». С таким заявлением на платформе Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.





По его словам, текущий рост стоимости энергоресурсов следует рассматривать как «маленькую цену» за обеспечение безопасности и мира в регионе. При этом называть примерные сроки стабилизации нефтяного рынка он не стал.



«Цены на нефть снизятся, когда будет устранена иранская ядерная угроза», — написал Трамп.