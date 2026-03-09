Трамп рассказал, когда ожидать падения цен на нефть
Трамп связал снижение цен на нефть с устранением «иранской ядерной угрозы»
Снижение мировых цен на нефть произойдет после завершения американских операций на Ближнем Востоке и устранения так называемой «иранской ядерной угрозы». С таким заявлением на платформе Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.
По его словам, текущий рост стоимости энергоресурсов следует рассматривать как «маленькую цену» за обеспечение безопасности и мира в регионе. При этом называть примерные сроки стабилизации нефтяного рынка он не стал.
«Цены на нефть снизятся, когда будет устранена иранская ядерная угроза», — написал Трамп.Ранее на открытии торгов нефть марки Brent поднялась в цене сразу на 17%. К настоящему моменту стоимость одного барреля превысила 118 долларов.