В Евросоюзе боятся реакции Илона Маска на письмо еврокомиссара Бретона

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Чиновники в Евросоюзе боятся, что письмо еврокомиссара Тьерри Бретона американскому бизнесмену Илону Маску, где он предупредил миллиардера об ответственности за вредоносный контент перед интервью с Дональдом Трампом, могло вызвать у него обратную реакцию и еще сильнее спровоцировать. Об этом пишет газета Financial Times. При этом само послание считают бесполезным, указано в материале.
«Чиновники ЕС в частном порядке заявили, что опасаются, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и еще больше спровоцировать вспыльчивого миллиардера», — говорится в сообщении.По данным издания, само письмо при этом называют бесполезным, а Британия не собиралась конфликтовать с Маском по поводу его соцсети, намереваясь лишь добиться реакции платформы на публикации, вызывающие беспокойство у властей.
Ранее сообщалось, что Бретон написал Маску письмо, где предупредил его об ответственности за вредоносный контент, накануне интервью, которое тот брал у кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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