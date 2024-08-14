В Германии отказались говорить об украинце из дела о подрыве «Северных потоков»

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Генпрокуратура ФРГ отказалась давать комментарий о выдаче ордера на арест украинца, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Ответ ведомства приводит ТАСС.
«Мы обычно не комментируем сообщения средств массовой информации и не комментируем ордера на арест», — ответили в Генпрокуратуре Германии на запрос агентства.Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что к нападениям на «Северные потоки» причастны три инструктора по дайвингу с Украины, а прокуратура ФРГ уже выдала ордер на арест одного из них. Основной подозреваемый находился в Польше, но сейчас его местоположение неизвестно, что поднимает вопрос экстрадиции, который может вновь обострить отношения Берлина и Варшавы.
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