На Украине забрали более 3,3 миллиона долларов со счетов русских олигархов

Подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.