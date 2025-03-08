На Украине забрали более 3,3 миллиона долларов со счетов русских олигархов

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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины изъяло 137 млн гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителей АРМА, средства направят на закупку военных облигаций и в фонд ликвидации последствий боевых действий.
Ранее, в октябре 2024 года, СБУ арестовала украинские активы Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму свыше 463 млн долларов.
«Радио 1» сообщало, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).
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Ранее, в октябре 2024 года, СБУ арестовала украинские активы Фридмана, Авена и Андрея Косогова на сумму свыше 463 млн долларов.
«Радио 1» сообщало, что национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).
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Мария Моисеева