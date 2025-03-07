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Володин ответил на передачу Украине активов России

Володин: переданные Британией Украине активы придется вернуть России
Вячеслав Володин (Фото: .kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: .kremlin.ru)

Передавая Киеву первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов России, Лондон грубо нарушает международное право. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения (бывшего президента США Джо) Байдена в отношении Украины», — сказал Володин.
Он добавил, что сейчас у российской стороны имеются «все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность», расположенную в РФ.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск поддержал серьезное обвинение в адрес Евросоюза.

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Маск согласился с серьезным обвинением в адрес ЕС из-за Украины
Маск согласился, что Европа участвует в геноциде народа Украины
07 марта 2025, 17:16

Фото: istockphoto/artJazz

Миллиардер Илон Маск согласен с мнением, что слова премьера Дании Метте Фредериксен про Украину свидетельствуют о европейской причастности к геноциду.
«Да», — лаконично написал он в соцсетях.
Таким образом бизнесмен прокомментировал заявление Фредериксен о том, что мир в украинской республике опасней, чем продолжение конфликта, а также ответный пост одного из юзеров. Тот написал, что Евросоюз (ЕС) не помогает Украине, а разжигает конфликт, т.е. является соучастником геноцида. Пользователь также добавил, что это отвратительно.

Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Киеву только затягивают кризис, но не решают его. Власти подчеркивали, что такие грузы будут законной целью для бойцов ВС РФ.

Ранее сообщалось, как встретили вопрос о помощи Украине на саммите ЕС.

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Келлог высказался об обещании Трампа завершить конфликт за 24 часа
Келлог: Трамп обещал окончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день
07 марта 2025, 16:48

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за сутки, но он не уточнял, в какой именно день. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям.
Примечательно, что данное высказывание Келлога вызвало смех аудитории.

О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки республиканский политик заявил во время предвыборной гонки. По словам Трампа, ему будет достаточно сказать Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием
Politico: на саммите ЕС было гробовое молчание после вопроса о поддержке Украины
07 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/artJazz

Вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите ЕС 6 марта встретили гробовым молчанием. Об этом сообщает Politico.
Уточняется, что на встрече премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли Европейский союз компенсировать сокращение помощи Киева со стороны Вашингтона. По данным издания, после этого в зале было гробовое молчание.

В материале источника говорится, что прекращение военной поддержки США оставляет «зияющую брешь» в способности союзников поддерживать Украину в конфликте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС
07 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Режим повышенной готовности действует на территории ростовского региона на фоне угрозы ЧС. Об этом сказано в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря.
«…Ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — гласит документ.
Ответственным назначили замглавы Ростовской области Сергея Бодрякова.

Кроме того, даны рекомендации предоставить населению доступ в подвалы и прочие укрытия и подготовить пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что сконструировали российские ученые в помощь бойцам ВС РФ.

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Российские ученые сконструировали робота «Сверчок» для помощи бойцам СВО
07 марта 2025, 14:13

Фото: istockphoto/ovbelov

Российские ученые сконструировали беспилотного робота «Сверчок» для помощи бойцам в зоне СВО. Об этом сообщает «Татар-информ».
Изобретение сотрудников казанского IT-парка, как отмечается, может подвозить боекомплекты на передовую, разведывать местность и даже эвакуировать раненых бойцов.

«Сверчок» уже был протестирован на танковом полигоне и прошел испытания в Луганске, где его опробовали татарстанские военные.
«Робот создан для помощи людям. Он может разгоняться до 25 км/ч и перевозить на себе до 120 кг. Он проходимый и маневренный, но это только первая его версия. Скоро будет готова вторая версия. Еще мощнее и на шести колесах вместо четырех», – пояснил глава компании «ФЛУКТИО» Алексей Петров.
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