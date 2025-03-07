Володин ответил на передачу Украине активов России

Вячеслав Володин (Фото: .kremlin.ru)
Передавая Киеву первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов России, Лондон грубо нарушает международное право. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас (президент США Дональд) Трамп вынужден отменять безумные решения (бывшего президента США Джо) Байдена в отношении Украины», — сказал Володин.Он добавил, что сейчас у российской стороны имеются «все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность», расположенную в РФ.
Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск поддержал серьезное обвинение в адрес Евросоюза.
Читайте также:
Вопрос о поддержке Украины на саммите ЕС встретили гробовым молчанием
«Жонглирует безопасностью Европы»: в Госдуме осудили Макрона
NYT: Трамп требует от Зеленского убрать противящихся переговорам чиновников
Никита Кротов