В Евросоюзе никогда не было единства по вопросу Украины, заявил политолог Асафов

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В странах Евросоюза нет и никогда не было единства по вопросу Украины. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал политолог Александр Асафов.
Днём ранее издание Politico сообщало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу конфликта на Украине начинают перерастать в открытую вражду. В Германии чиновники негодуют, поскольку Макрон, в отличие от Шольца, не принимает никаких конкретных решений, а лишь громко говорит об Украине.
Асафов подчеркнул, что в Евросоюзе никогда не было единства по серьёзным политическим вопросам, что наблюдается и в настоящее время в вопросе Украины. Поэтому все заявления Макрона – это лишь попытки повысить ставки.
Все инициативы французского президента не поддерживаются большинством, поэтому не имеют никакого продолжения и даже шанса на реализацию. Это связано с рисками, которые они влекут за собой, подчеркнул собеседник «Известий».
Политолог отметил, что политики демонстрируют свою враждебную позицию по отношению к Макрону, поскольку все его действия им не интересы.
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Асафов подчеркнул, что в Евросоюзе никогда не было единства по серьёзным политическим вопросам, что наблюдается и в настоящее время в вопросе Украины. Поэтому все заявления Макрона – это лишь попытки повысить ставки.
Политолог отметил, что политики демонстрируют свою враждебную позицию по отношению к Макрону, поскольку все его действия им не интересы.
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Анастасия Чинкова