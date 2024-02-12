В МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от энергоресурсов России

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Отказ Европейского союза от поставок российских энергоресурсов привел стагнации европейской экономики, инфляции и зависимости от СПГ, поставляемого из США. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов в беседе РИА Новости.
«После ограничения отечественных энергопоставок ЕС был вынужден посадить свою экономику на «сухой паек». С осени 2022 года она находится в состоянии стагнации», — отметил Логвинов.Как утверждает дипломат, уже несколько кварталом подряд на территории европейских государства темпы роста ВВП околонулевые. Из-за этого рост цен энергоносителей стал причиной для развития «беспрецедентно высокой» инфляции в Евросоюзе.
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