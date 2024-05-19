Установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

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Специалисты определили точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.
«Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа», — цитирует его агентство Tasnim.Сообщается, что к месту происшествия уже направляются военные, надеясь на благоприятные новости.
Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.
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Артем Кузьмин