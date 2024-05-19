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Установлено точное местоположение вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

19 мая 2024, 22:46
Фото: iStock/MMADIA

Фото: iStock/MMADIA

Специалисты определили точное местоположение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны, сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.
«Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа», — цитирует его агентство Tasnim.
Сообщается, что к месту происшествия уже направляются военные, надеясь на благоприятные новости.



Об инциденте стало известно в воскресенье днем. По предварительным данным, вертолет с Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан.

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Крушение вертолета с президентом Ирана может сорвать важные переговоры с США
NYT: ЧП с вертолетом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений
19 мая 2024, 22:25

Фото: iStock/rarrarorro

Инцидент с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, произошел в деликатный для международных отношений момент, сообщает New York Times.
Всего несколько дней назад высокопоставленные американские и иранские чиновники через посредников провели переговоры, пытаясь снизить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет с Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.

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Израиль открестился от инцидента с вертолетом президента Ирана
13 канал: Израиль отрицает причастность к инциденту с вертолетом Раиси
19 мая 2024, 21:57

Фото: istock / Zeferli

Тель-Авив непублично отрицает любую связь с инцидентом с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.
По информации СМИ, официальные лица Израиля не комментируют случившееся. Однако израильская сторона сигнализирует международному сообществу о своей непричастности к этому событию.

19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси на северо-западе Ирана. Позднее в СМИ появилась информация о нахождении вертолета в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.

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Спасательные команды обнаружили обломки самолета президента Раиси
19 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/BogdanV

Спасатели нашли вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, сообщили местные телеканалы.
В частности, информацию об этом опубликовал Press TV, который сообщил, что были найдены обломки вертолета.

Однако оперштаб Иранского общества Красного Полумесяца спустя несколько минут опроверг эту информацию, сообщает Mehr.

Напомним, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасательные команды прибыли на место происшествия и ведут поисковые работы.

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#вертолёт
#крушение
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Москва завила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана
Захарова: Россия готова помочь в поиске вертолета с президентом Ирана Раиси
19 мая 2024, 21:15

Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва готова оказать всю необходимую помощь в поиске пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Авария произошла в провинции Восточный Азербайджан, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

На место происшествия направили спасателей и несколько карет скорой помощи. Поисковую операцию осложняют плохие погодные условия и сильный туман.

Связь с президентом Ирана отсутствует.

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#вертолёт
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#происшествия
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Премьер Ирака распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета Раиси
19 мая 2024, 20:29

Фото: iStock/Kachura Oleg

Премьер-министр Ирака Мухаммад ас-Судани распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на борту, который попал в аварию в воскресенье, сообщил официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади.
«Ас-Судани поручил министерству внутренних дел, Иракскому Красному Полумесяцу и другим компетентным органам предложить Ирану помощь в поиске вертолета президента, пропавшего на севере страны», — сообщил аль-Авади, слова которого приводит Иракское агентство новостей INA.
Ранее иранские СМИ сообщили, что вертолет с Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.

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#мид
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В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
19 мая 2024, 18:49

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что следователи рассматривают версию о том, что напавшему на премьер-министра Роберта Фицо мог кто-то помогать, сообщает РИА Новости.
Он отметил на пресс-конференции, что через два часа после происшествия была удалена история нападавшего в социальных сетях, и это действие не производилось ни им, ни его супругой.

Следствие также рассматривает возможность, что кто-то мог подстрекать нападавшего к совершению преступления.

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#покушение
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Жизнь президента Ирана Раиси под угрозой после крушения
Reuters: жизни президента Раиси и главы МИД Ирана находятся «под угрозой»
19 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

Жизни президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна находятся «под угрозой» после катастрофы их вертолета. Об этом информирует Reuters.
По словам неназванного иранского чиновника, Иран полон надежды, но информация, которая поступает с места посадки воздушного судна, вызывает крайне тяжелые опасения.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном.

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#спасатели
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#информация
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Спасатели нашли место жесткой посадки вертолета президента Ирана Раиси
Поисково-спасательная группа достигла места жесткой посадки вертолета Раиси
19 мая 2024, 18:29

Фото: сайт Кремля

Поисково-спасательная группа нашла место жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу иранского общества Красного Полумесяца.
В настоящее время сотрудники спасательной службы исследуют место трагедии.

Ранее сообщалось, что губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати находился в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Напомним, ранее иранские СМИ опубликовали информацию о том, что вертолёт Ми-171, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдулахиян, совершил жёсткую посадку неподалёку от границы с Азербайджаном

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#губернатор
#президент
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#сотрудники
#иран
#катастрофа
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Стало известно, кто вышел на связь после жесткой посадки вертолета Раиси
Fars: после жесткой посадки вертолета Раиси была связь с бывшим на борту имамом
19 мая 2024, 18:23

Фото: iStock/camptoloma

После крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на связь вышел имам пятничной мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, однако сейчас до него не получается дозвониться, сообщает Fars.
Инцидент с вертолетом Раиси произошел у села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, по данным Tasnim. В кортеже было три вертолета, два из них приземлились успешно. Жесткая посадка произошла из-за тумана в этом районе.

На борту находились президент Ирана Ибрахим Раиси, имам мечети и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиян. Их местонахождение неизвестно.

В Красном Полумесяце сообщили, что количество спасательных групп, отправленных к месту происшествия, увеличили с 20 до 40. В районе продолжают сохраняться сложные погодные условия, что затрудняет операцию по поиску, включая возможность направить помощь по воздуху.

Делегация Ирана возвращалась из Азербайджана, где Раиси встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым.

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