Сербия забрала свой голос за антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

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Сербия отозвала свой голос в ООН по антироссийской резолюции по украинскому конфликту. Об этом изданию НИН сообщил глава МИД страны Марко Джурич.
«Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия», — сказано в публикации.Перед этим президент Сербии Александр Вучич извинялся перед соотечественниками, назвав голосование за антироссийскую резолюцию ошибкой.
Ранее сообщалось, что американская делегация едет в Москву обсуждать перемирие на Украине.
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