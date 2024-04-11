В Евросоюзе решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом

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В Евросоюзе считают, что решение Суда ЕС о снятии санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана создало тревожный прецедент. В дальнейшем он может способствовать оспариванию всего режима европейских санкций.
Об этом пишут обозреватели газеты The Financial Times. Издание напомнило, что в среду, 10 апреля, Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить российских предпринимателей Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. При этом в решении суда указано, что Совет ЕС обязан оплатить собственные издержки бизнесменов, связанные с расследованием и рассмотрением дела.
По мнению авторов публикации, такой прецедент открывает множеству связанных с Кремлём лиц путь к оспариванию режима европейских санкций. Чиновники Евросоюза и юридические эксперты посчитали этот прецедент очень тревожным, а решение суда стало для них неожиданностью, заключают авторы материала.
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