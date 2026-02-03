03 февраля 2026, 15:38

Военный аналитик Крапивник: Файлы Эпштейна не приведут к отставке Трампа

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп не подаст в отставку из-за дела Эпштейна, не исключено, что Вашингтон начнет новую войну, чтобы затмить неприятные новости в СМИ. Такое мнение выразил военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник.





Напомним, Минюст США опубликовал около трех миллионов файлов по делу Джеффри Эпштейна. По информации argumenti.ru, в документах подтверждается, что Эпштейн на протяжении 20 лет организовывал неформальные встречи для представителей мировой элиты.



Там также часто упоминается имя Трампа, включая информацию об отозванном ранее иске об изнасиловании несовершеннолетней. Однако оппоненты американского лидера подозревают, что вместо ожидаемых шести миллионов документов опубликована лишь половина, а серьезный компромат в отчетах перемешан с малозначимыми деталями.



Крапивник не исключил, что США могут начать военные действия, чтобы убрать неприятные новости из газет.





«Что касается Дональда Трампа, то ни в какую отставку он не подаст. Единственный путь, по которому этот человек выйдет из власти, — ногами вперед. Это не смешно. Уже сегодня приближенные к нему миллионеры говорят о возможном третьем президентском сроке», — сказал эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.