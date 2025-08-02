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В Финляндии более ста машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с РФ

В Финляндии состоялся автопробег за открытие границы с Россией
Фото: iStock/chris-mueller

В Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В мероприятии приняли участие свыше ста автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов – депутата городского совета Лаппенранты Ивана Девяткина.



Колонна финишировала у закрытого контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» (со стороны России – «Брусничное»), символизируя требование участников возобновить пограничное сообщение между странами.

Автопробег стал очередной акцией протеста русскоязычных жителей Финляндии, которые выступают против продолжительного закрытия границы. Ранее группа активистов подала апелляцию в Верховный административный суд страны с требованием пересмотра решения властей.

Напомним, в конце июня Европарламент дал официальное разрешение Финляндии на продолжение ограничений на пересечение границы с Россией в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.

Анастасия Чинкова

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