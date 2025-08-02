В Финляндии более ста машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с РФ
В Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В мероприятии приняли участие свыше ста автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов – депутата городского совета Лаппенранты Ивана Девяткина.
Колонна финишировала у закрытого контрольно-пропускного пункта «Нуйямаа» (со стороны России – «Брусничное»), символизируя требование участников возобновить пограничное сообщение между странами.
Автопробег стал очередной акцией протеста русскоязычных жителей Финляндии, которые выступают против продолжительного закрытия границы. Ранее группа активистов подала апелляцию в Верховный административный суд страны с требованием пересмотра решения властей.
Напомним, в конце июня Европарламент дал официальное разрешение Финляндии на продолжение ограничений на пересечение границы с Россией в условиях сохраняющейся геополитической напряженности.
Читайте также: