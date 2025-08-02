В Финляндии более ста машин приняли участие в автопробеге за открытие границы с РФ

02 августа 2025, 21:41

В Финляндии состоялся автопробег за открытие границы с Россией

Фото: iStock/chris-mueller

В Финляндии состоялся автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В мероприятии приняли участие свыше ста автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов – депутата городского совета Лаппенранты Ивана Девяткина.