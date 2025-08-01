Финляндия переписывает историю Хельсинкского акта для конфронтации с РФ
Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Финляндия и её союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года для придания идеологической легитимности текущей конфронтации с Россией.
Буякевич указал, что Запад формирует «новую историческую доктрину», где позиционирует себя наследником идеалов 1975 года, а Россию — их предателем. По словам дипломата, это делается для оправдания конфронтации в условиях, когда продвигаемая Финляндией концепция «порядка, основанного на правилах», не имеет устойчивой связи с реальностью современной международной политики и уязвима для критики.
Дипломат подчеркнул, что Хельсинки намеренно отделяет Ялтинскую конференцию 1945 года от переговоров 1970-х, завершившихся подписанием Хельсинкского акта. Это позволяет Финляндии «присвоить достижения» документа и создать «доктринальный фундамент для новых конфликтов». Буякевич добавил, что Россия не допустит монополизации исторического наследия 1975 года и будет противостоять искажению фактов через многосторонние площадки под эгидой ООН.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал европейские страны выбрать между Россией и «общими правилами», заявив, что восстановление отношений с РФ возможно лишь после завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что будущие отношения «будут отличаться от довоенных».
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