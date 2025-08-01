01 августа 2025, 01:49

Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о создании Западом новой доктрины против России

Экс-президент Финляндии Тарья Халонен (Фото: www.kremlin.ru)

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Финляндия и её союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года для придания идеологической легитимности текущей конфронтации с Россией.