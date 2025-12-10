Достижения.рф

Захарова отметила плохое образование Каллас после критики РФ

Захарова посчитала главу ЕС Каллас дурно образованной после критики в адрес РФ
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала главу ЕС Каю Каллас, назвав ее дурно образованной.



Такое заявление Захарова сделала в телеграм-канале. Она отметила, что привыкла к тому, что Каллас демонстрирует недостаток образования и слабое мышление, добавив, что та не осознала, насколько глупо высказалась.

Дипломат указала на то, что Каллас не понимает концепцию свобод, принятых на Западе.

Кроме того, Захарова напомнила, что глава евродипломатии является потомком членов военного формирования «Омакайтсе», которое сотрудничало с нацистской Германией. Она выразила обеспокоенность по поводу уровня правовой грамотности и общественно-политической подготовки Каллас, что, по ее мнению, ставит под угрозу будущее ЕС.

