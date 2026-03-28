Иран ударил по Абу-Даби: в городе возник пожар, пострадали люди

28 марта 2026, 08:00

Минимум пять человек пострадали при ракетном ударе Ирана по промзоне Халифа

Не менее пяти человек пострадали в результате ракетного удара Ирана по промышленной зоне Халифа в Абу-Даби. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.