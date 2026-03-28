Иран ударил по Абу-Даби: в городе возник пожар, пострадали люди
Не менее пяти человек пострадали в результате ракетного удара Ирана по промышленной зоне Халифа в Абу-Даби. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его данным, два очага возгорания возникли после того, как силы ПВО перехватили ракету, запущенную с территории Ирана. Люди получили ранения от падения обломков сбитого снаряда.
В настоящий момент пожарные бригады продолжают бороться с огнем. Масштабы разрушений и состояние пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что иранская ракета попала в представительство ТАСС в Тель-Авиве. Инцидент произошел около полуночи по местному времени во время обстрела центральной части Израиля.
Читайте также: