В Финляндии озвучили условие для открытия КПП на границе с Россией

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В случае нормализации ситуации на границе с Россией Финляндия будет готова постепенно открывать контроль-пропускные пункты. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.
Министр отметила, что в настоящее время ситуация на финско-российской границе оценивается как мирная, хотя на ней всё ещё находятся люди, которые хотят попасть на территорию европейского государства.
Также Валтонен добавила, что в случае возникновения угрозы со стороны России правительство Финляндии готово к решительной реакции на её действия.
Решения о режиме работы пограничных пунктов пропуска будут приняты не позднее 13 декабря.
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Также Валтонен добавила, что в случае возникновения угрозы со стороны России правительство Финляндии готово к решительной реакции на её действия.
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Анастасия Чинкова