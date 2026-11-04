В Финляндии предложили создать центр для лечения от русофобии

04 ноября 2026, 06:16

Фото: iStock/naumoid

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема 3 ноября выступил с предложением открыть специализированную психиатрическую клинику для лечения европейских политиков от русофобии и склонности к развязыванию войн. Свое заявление он опубликовал в социальной сети X.





Таким образом политик отреагировал на публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем сообщении она подчеркнула, что для процветания и конкурентоспособности Европы «недостаточно просто совершать научные открытия — необходимо превращать их в новые отрасли».



«Я тоже хочу быть инновационным и создать бизнес, которого раньше ни у кого не было: открыть психиатрическую лечебницу для политиков. Мы будем лечить от русофобии, желания развязывать войны и так далее», — написал Мема.