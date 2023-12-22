В Финляндии предрекли начало холодной войны между Западом и Россией

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Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Он отметил, что Россия имеет все необходимые ресурсы для ведения конфликта с Украиной на протяжении многих лет. При этом многие переоценивают вероятность победы западных стран и Украины.
По словам Хяккянена, Запад уже вступил в новую холодную войну с Россией, увеличив военное производство для оказания дальнейшей поддержки Украине и противостояния российской стороне.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад ведёт против России гибридную войну, снабжая Украину вооружением и предоставляя разведывательную информацию в режиме реального времени.
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По словам Хяккянена, Запад уже вступил в новую холодную войну с Россией, увеличив военное производство для оказания дальнейшей поддержки Украине и противостояния российской стороне.
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Анастасия Чинкова