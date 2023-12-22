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В Финляндии предрекли начало холодной войны между Западом и Россией

Минобороны Финляндии: Запад вступил в новую холодную войну с Россией
22 декабря 2023, 12:38
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Он отметил, что Россия имеет все необходимые ресурсы для ведения конфликта с Украиной на протяжении многих лет. При этом многие переоценивают вероятность победы западных стран и Украины.

По словам Хяккянена, Запад уже вступил в новую холодную войну с Россией, увеличив военное производство для оказания дальнейшей поддержки Украине и противостояния российской стороне.


Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад ведёт против России гибридную войну, снабжая Украину вооружением и предоставляя разведывательную информацию в режиме реального времени.

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Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива»
22 декабря 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

Издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их сведениям, к гибели основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина имеет отношение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнёс эту публикацию к жанру pulp fiction («бульварного чтива»).
Он сообщил журналистам, что в Кремле видели этот материал, но не хотели бы его комментировать, так как комментировать тут, по сути, нечего. Статья мало чем отличается от обычной газетной утки. Представитель Кремля с сожалением констатировал, что некогда солидное издание в последнее время всё чаще обращается к жанру pulp fiction («бульварного чтива»), известному также как «детективы в мягких обложках» — дешёвое развлекательное чтиво, не имеющее ничего общего с действительностью.

Частный самолёт Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал и разбился в районе села Куженкино Тверской области 23 августа нынешнего года. Все десять человек, находившихся на борту, погибли. Согласно списку пассажиров, предоставленных Росавиацией, среди них находился бизнесмен Евгений Пригожин.

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Отвернутся все: США предупредили о последствиях разрыва отношений с РФ
Американист Блохин напомнил о последствиях для США за конфискацию активов РФ
22 декабря 2023, 12:33

Фото: IStock/donfiore

Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что триггером для возможного разрыва отношений с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации.
Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона и так находятся на стадии разрыва, однако конфискация замороженных российских активов приведёт к негативным последствиям для самой Америки. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Если они с нами так поступят, то точно в такой же ситуации может оказаться любое государство. Поэтому в этом случае Америка себя дискредитирует. Ведь раньше было престижно иметь счёт в западном банке, и многие государства инвестировали в финансовую систему Запада, и было понятно, что если ты держишь деньги в западном банке, то это стабильно и безопасно. А сейчас мы видим обратное. Постепенно все остальные государства будут выводить деньги из западных банков, потому что пример России будет для них показательным», — сказал Блохин.
Эксперт подчеркнул, что Россия не оставит действия США без ответа. Он напомнил, что в РФ также размещены активы американских компаний.
«Если они сейчас так поступят, вероятно, мы придём к ответным мерам. Ведь их активы тоже размещены на территории России. Это и компании, которые когда-то сотрудничали, и те, кто продолжает сотрудничать, их активы тоже будут в подвешенном состоянии», — добавил американист.
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#деньги
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#активы
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МИД РФ: Конфискация российских активов может привести к разрыву отношений с США
22 декабря 2023, 11:28

Фото: istockphoto/donfiore

Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая эскалация украинского конфликта могут стать причиной для полного разрыва отношений России с США. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В разговоре с «Интерфаксом» дипломат назвал такие прогнозы негативными, однако подчеркнул, что Россия ни в коем случае не «держится обеими руками» за сохранение отношений с Соединенными Штатами. Он также добавил, что инициативно идти на разрыв дипломатических связей российская сторона ни с кем не планирует.

Рябков отметил, что подобные действия не в правилах России. Тем более, что Москва отдаёт себе отчет в том, что именно РФ и США играют центральную роль в поддержании безопасности и стабильности во всём мире. В заключение дипломат указал, что российские власти готовы к любым сценариям дальнейшего развития событий.

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#сша
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В сенате предрекли гибель американцев из-за бездействия Белого дома
Сенатор Коттон: атаки хуситов в Красном море приведут к гибели американцев
22 декабря 2023, 10:25

Фото: iStock/dkfielding

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море приведут к гибели американцев. Об этом в эфире Fox News сообщил сенатор-республиканец Том Коттон.
Ведущий отметил, что американские военные в кратчайшие сроки могут вынудить хуситов прекратить атаки на суда в Красном море, однако правительство США не предпринимает шагов для достижения этого результата. Коттон в ответ отметил, что США, благодаря своей «огневой мощи», могут решить этот вопрос. Однако этим стоило заняться ещё два месяца назад, когда была предпринята первая попытка. Поскольку этого сделано не было, атаки продолжились с ещё большей частотой.

В заключение сенатор отметил, что из-за бездействия Белого дома, погибнут американцы, а сами атаки негативно скажутся на экономике страны.

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#операции
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В США назвали виновников конфликта между Россией и Украиной
Макгрегор: Украина погибла из-за конфликта, спровоцированного НАТО и США
22 декабря 2023, 10:22

Фото: iStock/JARAMA

Украина погибла из-за конфликта с Россией, который спровоцировали НАТО и США. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии. Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все возможное, чтобы ее спровоцировать», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что из-за конфликта Украина понесла колоссальные потери, также страну покинули несколько миллионов граждан.

Ранее сообщалось, что тактика, которую президент Украины Владимир Зеленский использовал во время своего визита в Соединённые Штаты, ударила по нему самому, об этом пишет NBC.

Как пишет автор статьи, тактика «морального шантажа», которую попытался применить Зеленский по отношению к своим западным союзникам, не только не попала в цель, но и ударила по нему самому.

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Spiegel: Производители вынудили ЕС продлить разрешение на импорт «слябов» из РФ
22 декабря 2023, 10:17

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Европейские производители не хотят нести убытки, отказываясь от импорта некоторых видов стальной продукции из России. Это нашло отражение в новом пакете санкций Евросоюза, который был подкорректирован под нажимом некоторых государств.
Изначально льготный период для ввоза в ЕС российских стальных полуфабрикатов (так называемых «слябов») должен был завершиться осенью 2024 года. Однако несколько европейских производителей, которые активно используют указанную продукцию для производства, оказали давление на свои правительства, пишет Der Spiegel. В итоге в 12-м пакете санкций срок действия льготного периода для ввоза в Европу некоторых видов стальной продукции продлён до октября 2028 года.

Генеральный директор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности (Eurofer) Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств–членов и импортеров стали Европейский союз доводит свою собственную систему санкций до абсурда. По данным аналитиков Eurofer, доля российских «слябов» в европейском импорте за последние месяцы выросла примерно до 56%, что выше досанкционного периода. В то же время премьер бельгийской провинции Валлония Элио де Рупо заявил, что санкции не должны наносить ущерб странам ЕС больше, чем самой России. По его словам, только в одной Бельгии в случае введения ограничений на импорт стали под угрозой окажется четыре тысячи рабочих мест.

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#ес
#россия
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В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США в России
Депутат ГД Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США в РФ
22 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит принять решение о конфискации американских активов на территории России. Это стало бы ответной мерой на аналогичные действия США.
Газета The New York Times, ссылаясь на свои источники среди американских и европейских чиновников, сообщила о том, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками по поводу конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 миллиардов долларов и дальнейшей их передачи в качестве военной помощи Украине, когда финансирование Киева ослабнет.

В разговоре с РИА Новости Михаил Шеремет отметил, что Вашингтону и его сателлитам следует помнить, что всякое преступное деяние чревато ответными мерами. Парламентарий подчеркнул, что несправедливость и воровство российской государственной собственности в особо крупных размерах вынуждает предпринимать зеркальные меры. Депутат предложил принять решение о конфискации американских активов на территории РФ в случае аналогичных действий со стороны США, подчеркнув, что России просто не оставляют выбора.

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#переговоры
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Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США соблюдать осторожность в поступках
22 декабря 2023, 09:07

Фото: istockphoto/ffikretow

Соединённые Штаты должны адекватно воспринимать Китай для развития стабильных отношений между военными кругами двух стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР Лю Чжэньли.
Во время разговора по видеосвязи с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генералом Чарльзом Брауном китайский военачальник отметил, что только такое понимание создаст предпосылки для устойчивых взаимоотношений между военными двух государств, отмечается на сайте министерства обороны Китая.

Предварительным условием для таких взаимоотношений является уважение Соединёнными Штатами основных интересов и озабоченностей Китая, сосредоточенность на развитии сотрудничества и углублении взаимопонимания. Лю Чжэньли также напомнил американскому коллеге, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого постороннего вмешательства. Он призвал США соблюдать «осторожность в словах и делах» и уважать суверенитет, права и интересы Китая в Юго-Восточном регионе.

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#китай
#министерство
#военные
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Названы последствия отказа Украины от российского газа для Европы
Focus: отказ Украины от транзита российского газа нанесет ударит по Европе
22 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / Anton Zubchevskyi

Государства Европы могут столкнуться с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. Потребителей ожидает повышение цен, а также перемещение производства. Об этом пишет Focus.

В материале сказано, что европейский газовый рынок тесно связан и из-за действий Киева топливо станет очень дорогим для жителей Германии. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова заявила, что этот шаг со стороны Украины может привести не только к повышению стоимости газа, но и к переносу производства. Около 5-10% промышленных производственных мощностей Германии могут перевести за границу, полагает Ионникова.

До этого молдавский политик и оппозиционер Илан Шор высказался о необходимости возвращения российского рынок сбыта Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рынок
#газ
#европа
#украина
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