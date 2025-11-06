Венгров из Закарпатья пытались забрать в украинскую армию

06 ноября 2025, 03:05

Сийярто: Киев пытался мобилизовать этнических венгров в Закарпатье

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Власти Украины незаконно пытались призвать в свою армию этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Об этом в соцсети рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.