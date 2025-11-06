Достижения.рф

Венгров из Закарпатья пытались забрать в украинскую армию

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Власти Украины незаконно пытались призвать в свою армию этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Об этом в соцсети рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Он уточнил, что поддерживал постоянную связь с представителями Общества венгерской культуры Закарпатья и администрацией учебного заведения, подчеркивая, что согласно действующему законодательству Украины, студенты освобождаются от военной службы.

По словам Сийярто, после вмешательства всех заинтересованных сторон учащихся отправили обратно домой. Вместе с тем, глава МИД Венгрии выразил мнение, что этот инцидент подчеркивает необходимость срочного установления мира на территории Украины, поскольку именно прекращение военных действий позволит предотвратить подобные случаи принудительного призыва.

Александр Огарёв

