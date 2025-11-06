Медбрат из Ахена убивал пациентов ради «спокойного дежурства»
В немецком городе Ахен завершился судебный процесс над 44-летним медбратом, которого признали виновным в серии тяжких преступлений. Суд вынес решение о пожизненном заключении медицинского работника, пишет DPA.
Преступления совершались в больнице города Вюрзелен, расположенной в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В период 2023–2024 годов медбрат, работая в паллиативном отделении, умышленно вводил пациентам смертельные инъекции.
Первоначально полиция задержала мужчину в июле 2024 года по подозрению в попытке убийства 11 человек. Однако по мере расследования количество эпизодов росло. В феврале прокуратура Ахена предъявила обвинение в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство. Дальнейшее следствие выявило ещё несколько эпизодов преступной деятельности.
Согласно материалам дела, мотивом преступника было желание обеспечить себе спокойное дежурство в ночное время. В результате противоправных действий погибли 10 пациентов, а ещё 27 человек стали фигурантами дел о покушении на убийство.
