Медбрат из Ахена убивал пациентов ради «спокойного дежурства»

06 ноября 2025, 05:54

DPA: серийный убийца-медбрат из Ахена получил пожизненное

Фото: istockphoto / shironosov

В немецком городе Ахен завершился судебный процесс над 44-летним медбратом, которого признали виновным в серии тяжких преступлений. Суд вынес решение о пожизненном заключении медицинского работника, пишет DPA.