В Финляндии сделали заявление о запуске дронов на Мурманскую область

Фото: iStock/aapsky
Генеральный штаб Оборонительных сил Финляндии опроверг информацию о том, что украинские дроны, атакующие Мурманскую область, были запущены с территории страны.
Как сообщается в материалах Yle, ведомство подчеркнуло, что финская территория никогда не использовалась и не будет использоваться для подобных враждебных действий против России. В генеральном штабе также добавили, что Хельсинки внимательно следят за ситуацией.
Напомним, 11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что над регионом были сбиты три украинских беспилотника. Телеграм-канал Mash утверждал, что дроны, осуществившие атаку, якобы были запущены из Финляндии. Портал, ссылаясь на данные о полетах, отметил, что перед атакой в районе российско-финской границы находились два шведских разведывательных самолета.
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ
Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии
Анастасия Хохлова