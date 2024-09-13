В Финляндии сделали заявление о запуске дронов на Мурманскую область

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил провести испытания ядерного оружия, чтобы напомнить всему миру о его страшной угрозе. Этой идей он поделился в беседе с «Лентой.ру». По его словам, многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного вооружения.