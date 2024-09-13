Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 20 БПЛА над шестью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Брянской областью, три – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской и Смоленской областей и один над территорией Калужской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова