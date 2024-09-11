В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ

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В Тульской области неподалёку от газораспределительной станции обнаружили огромную воронку. Ранее сообщалось о предпринятой Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ракетной атаке на регион.
Сначала жители Ефремовского района области оповестили оперативные службы о громком хлопке, который они слышали, передаёт телеграм-канал Baza. Во время обхода территории неподалёку от объекта газовой инфраструктуры была обнаружена воронка диаметром около 50 метров. Предположительно, ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по газопроводу Тула — Шостка — Киев.
Пока официального подтверждения информации о ракете не последовало. На месте работают специалисты экстренных служб и сапёры. Участок вокруг воронки оцеплен правоохранителями.
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Александр Бойцов