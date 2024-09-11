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В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений о ракетной атаке ВСУ

11 сентября 2024, 15:41
Фото: istockphoto/bpawesome

Фото: istockphoto/bpawesome

В Тульской области неподалёку от газораспределительной станции обнаружили огромную воронку. Ранее сообщалось о предпринятой Вооружёнными силами Украины (ВСУ) ракетной атаке на регион.


Сначала жители Ефремовского района области оповестили оперативные службы о громком хлопке, который они слышали, передаёт телеграм-канал Baza. Во время обхода территории неподалёку от объекта газовой инфраструктуры была обнаружена воронка диаметром около 50 метров. Предположительно, ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по газопроводу Тула — Шостка — Киев.

Пока официального подтверждения информации о ракете не последовало. На месте работают специалисты экстренных служб и сапёры. Участок вокруг воронки оцеплен правоохранителями.

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#ракета
МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»
11 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2», доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force.
«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны резюмировали, что шесть катеров Украины скрылись, даже не попытавшись эвакуировать своих раненных боевиков.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты пытаются атаковать регионы РФ.

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#минобороны рф
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В РФ оценили защищенность территории страны от ракет США ATACMS
Депутат Чепа: РФ защищена от возможных атак боевиков ВСУ ракетами США ATACMS
11 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Последствия возможного разрешения Вашингтона киевскому режиму бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российских территорий прокомментировал в беседе с журналистами издания «Лента.ру» зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — сказал парламентарий.

Собеседник резюмировал, что у российской стороны есть широкий арсенал противовоздушной обороны, который способен справиться с подобными угрозами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, о том, что Запад, возможно, уже принял решение о разрешении Киеву бить по России дальнобойными ракетами.

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#россия
#сша
#ракетная опасность
#всу
#новости
#война
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Морпехи ликвидировали группу мотопехоты боевиков ВСУ в Курской области
РИА Новости: Морпехи ТОФ ликвидировали группу мотопехоты ВСУ в Курской области
11 сентября 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Морпехи ликвидировали группировку ВСУ у Гордеевки в Курской области при контрнаступлении, передает РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Российские морпехи из 155-й бригады ТОФ в рамках контрнаступления в Курской области уничтожили у населенного пункта Гордеевка подразделение мотопехоты украинской армии, принадлежавшее 22-отдельной механизированной бригаде ВСУ», — сообщил источник журналистам.
Ранее отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал ход контрударов ВС РФ в Курской области.

Боевики ВСУ совершили нападение под Курском в начале августа. Противник получил отпор от Росгвардии, ВС РФ и погранслужбы ФСБ. Ранее сообщалось, что в Мурманской области уничтожены украинские беспилотники.

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#война
#сво
#новости
#курская область
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Рябков: разрешение ВСУ бить оружием Запада вглубь России приведет к эскалации
11 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Diy13

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь РФ, приведет к эскалации. Об этом информирует ТАСС.
«Разрешение ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием — это еще один возможный шаг к опасной эскалации со стороны США», — пояснил он.

Рябков отметил, что Соединенные Штаты Америки полностью контролируют правительство Украины. По его словам, Киев не может сделать ни единого шага без поддержки Вашингтона и других западных союзников. Он отметил, что США в вопросе украинского конфликта подобрались к пропасти, что может плохо для них закончиться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября заявил, что Россия ответит на поставки Киеву дальнобойных ракет более мощным и разрушительным оружием.

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В Мурманске сбили три беспилотника ВСУ
11 сентября 2024, 14:19

Фото: iStock/aapsky

В Мурманской области сбили все три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область.

Позже два украинских дрона были уничтожены неподалеку от Высокого Мурманской области, пишет Mash. По предварительной информации, боевики ВСУ пытались ударить по авиагавани «Оленья» на севере региона при помощи дронов самолетного типа А-22 «Летучая лисица».

По данным Shot, один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».

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#telegram
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#норвегия
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Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии
Shot: Один из атаковавших Мурманскую область БПЛА летел со стороны Норвегии
11 сентября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/NiseriN

Один из БПЛА, который атаковал Мурманскую область, летел со стороны Норвегии. Об этом 11 сентября сообщает телеграмм-канал Shot.
Летевший со стороны Норвегии беспилотник заметили в Мурманской области около 11 утра.

Этим утром из-за угрозы атаки беспилотников в двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер». Три неизвестных дрона заметили в районе Североморска. После чего ввели ограничения на полеты на Кольском полуострове, включая Мурманск и Апатиты.

Атаку вражеских дронов на Мурманскую область прокомментировал губернатор Андрей Чибис в телеграм-канале. Он попросил граждан быть бдительными и отнестись с пониманием к временным ограничениям в регионе.

Отметим, что Норвегия граничит с Мурманской областью по прибрежным районам Баренцева моря и вдоль заповедника «Пасвик».

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#губернатор
#беспилотник
#полеты
#ограничения
#норвегия
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В Днепропетровске прогремели взрывы
11 сентября 2024, 14:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

В украинском Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
«О взрывах в Днепре сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого там объявляли воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучали

в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

По данным главы областной администрации Сергея Лысака, в городе Никополь Днепропетровской области поражены инфраструктурные объекты. Однако он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Также Лысак не раскрыл и степень их поврежденности.

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#украина
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«Небезопасная зона»: Стало известно, откуда в Мурманск летят БПЛА
Военэксперт Живов: БПЛА в Мурманскую область запускаются из стран Прибалтики
11 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/sommersby

Три украинских дрона сбили над территорией Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис. По информации из Телеграм-канала Shot, один из БПЛА летел со стороны Норвегии.
Военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Радио 1» объяснил, что атаки происходят из-за того, что Мурманская область со многих сторон окружена морем.

«Беспилотники могут лететь над водой, в нейтральных водах на низкой высоте, где их практически невозможно никак засечь. Надо понимать, что мы сейчас окружены враждебными государствами, которые находятся в НАТО, которые де-факто участвуют с нами в войне. Это страны Прибалтики: Норвегия, Швеция, Финляндия, поэтому нет ничего удивительно, что с территории этих стран запускаются БПЛА», — сообщил эксперт.

Он добавил, что также беспилотники могут лететь из Украины через территорию прибалтийских стран, однако нужно понимать их дальность.

«Сам факт, что Санкт-Петербург, Архангельская и Мурманская области давно под угрозой. Это уже небезопасная зона, где можно находиться без укрытий, хранить какую-то технику, здесь уже надо предпринимать определенные меры», — отметил собеседник.

По его мнению, Прибалтика представляет из себя серьезную взрывоопасность, и ее со всей Скандинавией стоит рассматривать как потенциальный театр военных действий.

«Прибалтийские страны самые маленькие и зависимые злобные натовские неофиты, готовые пойти на любые подлости против России. Недавно Литва стала разрабатывать протокол эвакуации всего своего населения в соседние страны — тоже знак, предвещающий недобрые события», — заключил Алексей Живов.

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#война
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Силы ПВО сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью
11 сентября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/e-crow

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200у в небе над Тульской областью. Предположительно, ВСУ пытались атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.
Как отмечает телеграм-канал Mash, атака произошла на фоне обсуждения договора о транзите топлива в Евросоюз, который Украина очень не хочет продлевать, но вынуждена из-за оказываемого на неё союзниками давления.

Переделанная украинцами советская 10-метровая ракета «Ангара» упала неподалёку от газовой магистрали. По предварительным данным, жертв и разрушений наземной инфраструктуры удалось избежать.

В конце нынешнего года истекает контракт между Москвой и Киевом о транзите через Украину в Европу природного топлива. Последний договор был подписан в 2019 году. По его условиям Россия прокачивала через территорию Украины не менее 225 миллиардов кубометров природного газа.

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#украина
#ракета
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