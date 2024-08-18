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Украинские власти всерьез пытаются обострить конфликт с Россией, чтобы получить непропорциональный ответ от Москвы. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)», – заявил экономист.
По его словам, такая тактика позволит Киеву втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт с Россией. Малинен подчеркнул, что в мире существуют «глобальные силы», которые хотят превратить конфликт в Украине в Третью мировую войну.
Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Украина не смогла убедить своих западных союзников разрешить ей использовать оружие, которое они передали, для атаки на российскую территорию. Он отметил, что нападение на Курскую область не повлияла на позицию партнеров Киева по этому вопросу.
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Александр Климов