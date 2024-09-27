В Финляндии спрогнозировали отношения с РФ в дальнейшем

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Финляндия и Россия в дальнейшем будут вынуждены заново выстраивать отношения друг с другом. Такое заявление изданию Maaseudun Tulevaisuus сделал бывший посол Финляндской республики в РФ Антти Хелянтеря.
«Экс-посол Антти Хелянтеря уверен, что напряженность в диалоге с Россией продлится долго. Однако он считает, что на каком-то этапе отношения стран все же нужно будет отстраивать заново. Трудно предсказать, какими они станут. Сегодняшняя Финляндия сильно отличается от того, что было несколько лет назад», — сказано в публикации.Хелянтеря вместе с тем убежден, что в нынешних условиях не получится восстановить отношения между государствами в том виде, в каком они были в былые времена.
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