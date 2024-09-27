«Мокрое место»: Медведев ответил Эстонии на превентивный удар по России

Дмитрий Медведев
От государства останется «мокрое место». Так ответил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 сентября на заявление эстонских властей о готовности нанести превентивный удар по России.
«И в этом случае пятая статья Вашингтонского договора НАТО, может быть, и сработает, но государства уже не будет», — сказал Медведев.
В пятницу Дмитрий Медведев посетил полигон «Капустин Яр, после опубликовал видео с полигона ВКонтакте.
«Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Что тут можно сказать, чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — добавил зампредседателя Совбеза.
Ранее посольство РФ в Эстонии назвало актом вандализма раскопки могил с останками бойцов советской армии. Тогда эстонские власти демонтировали плиты с именами 38 бойцов на Таллинском военном кладбище.
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Лия Мурадьян