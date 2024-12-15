В Финляндии требуют открыть границу с Россией

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В четырех городах Финляндии прошли митинги с требованием открытия границ с Россией. Их организаторами выступили активисты местного русскоязычного «Александровского общества».
Проведение акции было согласовано с местными властями и полицией. Митинги прошли в Хельсинки, Тампере, Лаппенранте и Лахти и были не слишком многочисленными. На сайте «Александровского общества» опубликован манифест, принятый финскими активистами.
Также общество требует от властей прекратить закрывать русскоязычные школы и классы, восстановить почтовое сообщение между Финляндией, Белоруссией и Россией и отказаться от введения ограничений на приобретение недвижимости людям с российским гражданством.
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«Мы призываем к пересмотру решения Государственного Совета о закрытии восточной границы. Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», — гласит документ.
Также общество требует от властей прекратить закрывать русскоязычные школы и классы, восстановить почтовое сообщение между Финляндией, Белоруссией и Россией и отказаться от введения ограничений на приобретение недвижимости людям с российским гражданством.
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Александр Бойцов