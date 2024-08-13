В Финляндии возник лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России

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В Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины.
Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений, передаёт РИА Новости. Всё это является последствиями того, что финны отказались от российской древесины. Не помогают ни собственные вырубки, ни увеличение поставок из других стран.
До введения антироссийских санкций в 2022 году Россия была вторым крупнейшим поставщиком лесоматериалов в Финляндию после Китая. Теперь эксперты ожидают острого дефицита. Брёвна выросли в цене до 15-летнего максимума. В результате сырьё и конечный продукт — пиломатериалы — стоят практически одинаково. Лесопромышленные компании терпят убытки. Россия же нашла другие рынки сбыта, увеличив экспорт лесоматериалов в дружественные страны.
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Александр Бойцов