В Финляндии задержали и конфисковали летевший в Россию частный самолёт

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В аэропорту Хельсинки финские власти задержали частный самолёт Beechcraft. Борт направлялся из Литвы в Россию и сел в столице Финляндии для дозаправки.
Чиновников в Финляндии насторожил маршрут воздушного судна, зарегистрированного в Литве и следовавшего в Псков через Латвию, передаёт литовская телерадиокомпания LTR. Самолёт конфисковали из-за подозрений в нарушении санкций.
Ранее самолёт был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу. Он сообщил, что купил его для своих родственников в Казахстане в качестве посредника.
Климович подал жалобу в финскую прокуратуру, назвав задержание и конфискацию самолёта незаконными и безосновательными.
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Ранее самолёт был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу. Он сообщил, что купил его для своих родственников в Казахстане в качестве посредника.
«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — заявил мужчина.
Климович подал жалобу в финскую прокуратуру, назвав задержание и конфискацию самолёта незаконными и безосновательными.
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Александр Бойцов