Зеленский призвал союзников «закончить Путина»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Литву на пресс-конференции призвал союзников «закончить» российского лидера Владимира Путина.
«Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его», - заявил Зеленский.
Он также выразил мнение, что после победы над Украиной Россия предпримет попытки напасть на страны Прибалтики, а также Молдавию. Также Зеленский уверенно заявил, что Путин не успокоится, пока окончательно не разрушит Украину. Украинский лидер также попытался напугать союзников тем, что некоторые из них станут новыми целями для российского лидера.
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