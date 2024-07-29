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Для переговоров по украинскому кризису приближается подходящий момент. Об этом заявил газете Le Monde финский лидер Александр Стубб.
«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», — прокомментировал Стубб.
Политик добавил, что потенциальное начало мирного диалога «не означает», что украинская сторона «пойдет на уступки».
До этого помощник российского лидера Николай Патрушев заявлял, что слова о возможных переговорах с Россией не более чем уловка, потому что киевскому режиму нужно передохнуть. Президент России Владимир Путин обозначил план по урегулированию ситуации на Украине. Республика должна снять все санкции против РФ, отказаться от членства в НАТО и вывести войска с российских территорий.
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Никита Кротов