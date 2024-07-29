Украинец хотел сбежать в Молдавию, скрывшись в камышах

Украинец хотел сбежать в Молдавию от мобилизации и скрылся для этого в камышах. Как сообщает Telegram-канал URA.RU, 31-летний гражданин собирался переждать и поплыть дальше в район Приднестровья, но пограничники помешали ему, преградив путь.