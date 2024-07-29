Украинец хотел сбежать в Молдавию, скрывшись в камышах

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Украинец хотел сбежать в Молдавию от мобилизации и скрылся для этого в камышах. Как сообщает Telegram-канал URA.RU, 31-летний гражданин собирался переждать и поплыть дальше в район Приднестровья, но пограничники помешали ему, преградив путь.
В связи с ужесточением мобилизации в украинской республике, население пытается сбежать из страны или же уклоняется от службы любыми доступными способами. Особо прыткие граждане оказывают военкомам и пограничникам сопротивление, порой даже с использованием оружия.
Кроме того, мужчины призывного возраста переодеваются в женщин, используют состаривающие маски и многое другое. Военные патрули отлавливают призывников в буквальном смысле с собаками. Сейчас в украинском Минобороны допускают снижение призывного возраста.
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Никита Кротов