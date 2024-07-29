Бригада ВСУ обратилась к Зеленскому и потребовала вернуть снятого командира

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Бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором потребовали не увольнять своего командира Эмиля Ишкулова. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Почему командиры, которые пользуются бесспорным авторитетом, неугодны для высшего руководства ВСУ? Поскольку не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать о реальном положении дел. И не кладут бездумно людей в ожидании орденов», — говорят украинские военные в своем видеообращении.
При этом украинский военный Telegram-канал Deep State предполагает, что Ишкулова хотят снять с должности, потому что он отказался выполнять заведомо невыполнимое задание.
Ранее 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ вела боевые действия под Артемовском, позднее её перебросили под Красногоровку, где за последние несколько дней наблюдается существенное продвижение российских военных.
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Элина Позднякова