В Финляндию беженцы из России приезжают на самокатах

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Беженцы из Ирака, Сирии, Сомали и других стран прибывают на финскую границу со стороны РФ на пока ещё работающие пропускные пункты в северной части Финляндии.
Об этом рассказал капитан пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен на брифинге, посвященном миграционной ситуации с РФ.
Беженцы приезжают к финской границе не только на велосипедах, но и на самокатах. Капитан миграционной службы сообщил, что в паре сотен метров от финской границы видно мигрантов. В их документах стоит российская отметка о досмотре. Люди идут к финской границе пешком, а затем едут на самокатах.
Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах, которые будут временно закрыты установят физические заграждения и барьеры ровно в полночь 18 ноября. При этом, ранее сообщалось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
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«К полудню субботы к пограничному переходу Вартиус прибыли 30 человек. Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход Вартиус рассчитан на десятки человек», —сообщил Киннунен.
Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах, которые будут временно закрыты установят физические заграждения и барьеры ровно в полночь 18 ноября. При этом, ранее сообщалось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
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Мария Фирсова