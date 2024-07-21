В ФРГ автора книги о Путине Зайпеля наказали якобы за гонорар из России

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Немецкого публициста Хуберта Зайпеля, автора книги о Владимире Путине, исключили из союза журналистов. В качестве причины указано, что он якобы получил гонорар из России.
Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление профессионального объединения немецких журналистов Netzwerk Recherche. Утверждается, что «биограф Путина» якобы получил в ноябре прошлого года гонорар из России в размере 600 тысяч евро.
В союзе посчитали, что это противоречит принципам журналистской честности и профессионализма, однако не пояснили, откуда у них информация и чем она подтверждена. Книги Зайпеля о российской политике и политиках в Германии сняли с продажи в декабре прошлого года, а ему самому грозит судебное разбирательство.
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