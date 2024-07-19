Песков рассказал о том, сколько общались Путин с журналистом Карлсоном после интервью

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Личное общение президента России Владимир Путина и журналиста Такера Карлсона после интервью было достаточно непродолжительным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский журналист раскрыл подробности неформального диалога с Владимиром Путиным после интервью, вне камер и без телохранителей. Он заявил, что лидер России выразил ему обеспокоенность конфликтом на Украине и тем, что в ходе него может быть применено ядерное оружие.
Журналист отметил, что до сих пор хранит у себя правительственную папку с копиями документов об истории России, подаренную ему Путиным.
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Олег Дикий