‎Украина находится в тяжелом положении: В Германии забили тревогу из-за тактики Путина

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Тактика президента РФ Владимира Путина поражать энергетическую инфраструктуру Украины оправдывает себя, страна находится в тяжелом положении. Об этом пишет Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что ближе к зиме ситуация станет критической. За это время Украина не сможет устранить повреждения. Ремонт производится только в случае крайней необходимости.
По данным издания, некоторые энергетические объекты теперь находятся на территории РФ. Украина пребывает на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. Сообщается, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, из-за этого Украине, возможно, придется принять мир на условиях Российской Федерации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его», — указано в материале.
По данным издания, некоторые энергетические объекты теперь находятся на территории РФ. Украина пребывает на грани коллапса. Электричество в стране доступно только по четыре-шесть часов в день. Сообщается, что Запад оказывает Киеву недостаточную поддержку, из-за этого Украине, возможно, придется принять мир на условиях Российской Федерации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова