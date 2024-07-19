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Священник из Санкт-Петербурга Пётр Репин, вернувшийся из очередной поездки на фронт, поделился мнением о том, что солдат НАТО не придут на помощь ВСУ на поле боя.
«Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь уже начинаю верить. Если раньше ввод на Украину натовских контингентов мне казался реальным, то теперь уже нет. Потому что там нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь», — пояснил в беседе с «Царьградом» отец Пётр.
Тем временем ВС России продолжают уничтожать технику ВСУ в районе Часова Яра. Как передаёт RT, российские войска завершают выравнивание линии фронта по каналу Северский Донец — Донбасс.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике.
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