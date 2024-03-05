В ФРГ началась дисциплинарная проверка после утечки разговора офицеров

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В отношении высокопоставленных немецких военных, участвовавших в перехваченном разговоре об атаке на Крымский мост т возможности использования для этого ракет Taurus, начата дисциплинарная проверка.
Писториус также добавил, что тщательно изучается вопрос, были ли в разговоре затронуты темы, которые в принципе не должны обсуждаться с использованием платформы WebEx, даже если бы она эксплуатировалась надлежащим образом, чего как известно, не происходило. В отношении конференции, один из участников которой подключился по незащищённому каналу, начато предварительное дисциплинарное расследование, заключил Писториус.
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Александр Бойцов