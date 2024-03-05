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В ФРГ началась дисциплинарная проверка после утечки разговора офицеров

05 марта 2024, 15:05
Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В отношении высокопоставленных немецких военных, участвовавших в перехваченном разговоре об атаке на Крымский мост т возможности использования для этого ракет Taurus, начата дисциплинарная проверка.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он уточнил, что IT-специалисты бундесвера продолжают расследование и проводят криминалистическую экспертизу всех устройств, которые были задействованы во время беседы офицеров, передаёт ТАСС. Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что причина перехвата уже установлена.

Писториус также добавил, что тщательно изучается вопрос, были ли в разговоре затронуты темы, которые в принципе не должны обсуждаться с использованием платформы WebEx, даже если бы она эксплуатировалась надлежащим образом, чего как известно, не происходило. В отношении конференции, один из участников которой подключился по незащищённому каналу, начато предварительное дисциплинарное расследование, заключил Писториус.

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Премьер-министр Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии показала своей завтрак после обвинений в «поедании россиян»
05 марта 2024, 15:48

Фото: istock / Arx0nt

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака после обвинений в «поедании россиян» со стороны издания Politico. Публикацию Каллас разместила на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписан снимок утреннего приема пищи.
На опубликованной фотографии — мюсли с черникой и йогуртом, а рядом стакан с напитком.

4 марта информагентство Politico писало, что в Евросоюзе не желают видеть Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, потому что ей «нравится есть россиян на завтрак».

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#соцсети
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#министр
#эстония
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Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев
Ермак заявил Салливану о нужде Украины в усилении системы ПВО
05 марта 2024, 14:46

Фото: istock / Aterrassi

Украина все еще остро нуждается в усилении системы противовоздушной обороны. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в телефонном разговоре с помощником Джо Байдена по национальный безопасности Джейком Салливаном.

«Руководитель офиса главы государства акцентировал, что <...> потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой», — сказано в сообщении Офиса Владимира Зеленского.
Ермак подчеркнул, что американская сторона должна помочь Украине с поставками дополнительных средств ПВО из-за участившихся атак Вооруженных сил РФ по военным объектам.

Отмечается, что последний раз Ермак говорил о потребности Киева в системах ПВО 2 февраля, просив у Вашингтона предоставить их. Но Штаты все еще ничего не отправили Незалежной.

Ранее в Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
#рф
#пво
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Эксперты рассказали о схеме подготовки Зеленского к мирным переговорам с Россией
FA: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией
05 марта 2024, 14:24

Украинский конфликт рано или поздно закончится за столом переговоров, поэтому президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете диалога с РФ в рамках подготовки правовой базы для их проведения. Такое предположение сделали колумнисты издания Foreign Affairs.

«Киев мог бы уточнить, что указ [о запрете переговоров - прим.ред.] распространяется только на президента России [Владимира Путина - прим.ред.], а не на других представителей российского правительства», — описывают возможную схему подготовки к переговорам эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.
По их мнению, начинать переговоры еще рано, но важно дать сигналы о готовности к диалогу. Аналитики отмечают, что изменение риторики официальных лиц Запада и назначение специальных представителей по конфликтной дипломатии могли бы стать сигналами для Российской Федерации о готовности Соединенных Штатов и Европы к участию в возможных переговорах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Валерия Залужного ошибкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
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#переговоры
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Писториус раскрыл причину утечки разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост
Писториус: личная ошибка подключения привела к утечке разговора офицеров ФРГ
05 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/bluejayphoto

Причиной утечки разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост стало незащищенное подключение одного из участников беседы. Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус в рамках пресс-конференции.
«Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы. Второй: причиной того, что разговор офицеров ВВС было возможно записать, стала индивидуальная ошибка пользователя», — пояснил Писториус.

По его словам, не все участники беседы соблюдали меры безопасного подключения. По предварительным данным, утечка информации произошла у офицера в Сингапуре – он подключился через общественную сеть. И это, по словам Писториуса, очень серьезная ошибка. Он признался, что очень разозлился, когда узнал, что разговор офицеров бундесвера получил общественную огласку. В настоящее время в отношении них ведется дисциплинарная проверка.

напомним, 1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Телеграм-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. Позднее она обнародовала расшифровку этого разговора.

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Politico: После утечки из бундесвера Киев вряд ли получит ракеты Taurus
05 марта 2024, 11:27

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

После утечки данных секретной беседы высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост и средствах, с помощью которых это можно сделать, вероятность получения Киевом от Германии дальнобойных ракет Taurus стремится к нулю.
Такое мнение высказали обозреватели издания Politico. В публикации утверждается, что оппозиционные политики ФРГ могут потребовать расследования случившегося, а также объяснений от федерального канцлера Олафа Шольца, который сам не раз высказывался против поставки Украине ракет большой дальности.

Авторы статьи считают, что Шольцу придётся потрудиться для того, чтобы убедить оппонентов в своей честности, когда он говорил о причинах, по которым не хочет поставлять Киеву ракеты. Процесс политических консультаций и расследования может занять долгие месяцы, а это мало чем поможет Украине, заключают обозреватели.

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#мнение
#фрг
#поставки
#ракеты
#киев
#украина
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«Быстрый удар»: в Минобороны рассказали, каким будет нападение на РФ и когда оно начнется
Минобороны: нападение на Россию начнется с моментального глобального удара врага
05 марта 2024, 11:20

Фото: iStock/RomoloTavani

В Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».

Какое оружие применят против России


В настоящее время зарубежные специалисты занимаются созданием оперативных формирований, в которые войдут межвидовые компактные и высокомобильные группировки войск. По задумке иностранных разработчиков, такие объединенные формирования позволят нанести удар по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре России, тем самым достигнув комплексного поражения страны.

Воздушные атаки на территории РФ


Операции против России могут начаться с воздушных наступательных действий. Речь идет о массированных атаках с неба и глобальном ударе. Для совершения серии атак, вероятно, будет применена артиллерия, так как это один из самых маневренных видов войск. Участники объединения также усилят разведку, включаю ту, что ведется специализированными воздушными судами.

Провокации у границ России


В статье отмечается, что перед активной фазой операции противник будет осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие агрессивные действия для контроля обстановки. Он может начать вести агрессивные действия, чтобы вызвать ответный удар и использовать его для последующей массированной атаки.

Помимо этого, возможны также учения с участием авианосных групп и кораблей, несущих крылатые ракеты. Издание отмечает, что в мирное время боевой и численный состав «объединенных-операционных формирований» противника может составлять 50-70% от состава во время военных действий.
Авторы статьи отметили, что перечисленные факторы существенно расширяют список угроз России в военном отношении.


Как будет защищаться Россия


Повышение роли воздушно-космических сил в вооруженных конфликтах - новая цель, которая стоит перед Россией. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов, беспилотниками, разведывательными системами.

Риск мировой войны


О стремительно возрастающих рисках возникновения новой мировой войны неоднократно говорили как западные, так и российские политики. В декабре прошлого года американский лидер Джо Байден выражал опасения насчет того, что после победы на Украине президент России Владимир Путин «может напасть на страны НАТО».

В свою очередь, Путин назвал заявления Байдена «полной чушью» и пояснил, что Россия не имеет к странам НАТО никаких территориальных претензий.

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.

Российский президент неоднократно предостерегал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. Он говорил о том, что поставки оружия и отправка войск на Украину приведет к усугублению конфликта. Бойцы и снаряды НАТО станут законной военной целью для ВС РФ, пояснил Владимир Путин.

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#удар
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СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров
Politico: публикация разговора немецких офицеров оставила Шольца в дураках
05 марта 2024, 09:40

Фото: istock / bluejayphoto

Недавняя утечка переговоров немецких бойцов о потенциальных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям действующего канцлера Германии Олафа Шольца и показала превосходство России в лице Владимира Путина. Об этом пишет Politico.

«После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России», — обратил внимание автор материала.
Журналист написал, что Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы

Слив диалога военных не только показал конфликт между федеральным правительством Германии и армией, обострил внутренние противоречия в правительстве, но и максимально отдалил, если не исключил, получение Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Помощник Путина раскрыл важнейшее направление внешней политики РФ

#конфликт
#журналист
#страны
#путин
#шольц
#германия
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Помощник Путина раскрыл важнейшее направление внешней политики РФ
Ушаков: сотрудничество с БРИКС является важнейшим вектором внешней политики РФ
05 марта 2024, 06:22

Фото: kremlin.ru

Сотрудничество в формате БРИКС – один из основных векторов российской внешней политики и важное направление с долгосрочной перспективой, заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам Ушакова, сотрудничество с членами блока отвечает коренным национальным интересам России. Оно также органично вписывается в последовательную ориентацию на формирование справедливого и многополярного миропорядка, создание равных возможностей развития для всех стран, подчеркнул помощник главы государства.

Ушаков добавил, что, несмотря на западные санкции, Москва будет искать пути продолжения экономического сотрудничества в рамках организации.

Ранее сообщалось, что присоединения к БРИКС ожидают 25 государств.

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#россия
#владимир путин
#политика
#брикс
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Германию призвали к передаче Taurus украинской армии
The Guardian: Британия призвала ФРГ передать Украине Taurus, несмотря на утечку
05 марта 2024, 05:50

Фото: iStock/3dmitry

Великобритания призвала Германию передать Украине ракеты дальнего радиуса действия «Taurus», несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами немецкого бундесвера о возможной операции на Крымском мосту, сообщает The Guardian, ссылаясь на представителя британских властей.
По словам источника, Лондон стал первой страной, передавшей ракеты Киеву. В связи с этим Британия призвала своих партнеров последовать ее примеру. Собеседник из Министерства обороны Великобритании добавил, что утечка информации о встрече в Германии была прискорбной, но не серьезной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался от отправки ракет «Taurus» на Украину, обосновав его как твердое и опирающееся на «власть».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала перехваченную расшифровку разговора между немецкими военными, в котором обсуждалась возможная атака крылатой ракетой «Taurus» Крымского моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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