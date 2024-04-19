Вице-канцлер ФРГ провел ночь в бомбоубежище Киева

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева. Об этом сообщает агентство DPA.
Отмечается, что бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц.
Он вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов. После отмены воздушной тревоги они вернулись в свои номера.
Напомним, что он прибыл на Украину с необъявленным визитом. Вместе с ним приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ, чтобы оценить урон, который был нанесен энергосистеме республики за последние несколько недель.
Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов. После отмены воздушной тревоги они вернулись в свои номера.
Напомним, что он прибыл на Украину с необъявленным визитом. Вместе с ним приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ, чтобы оценить урон, который был нанесен энергосистеме республики за последние несколько недель.
Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова