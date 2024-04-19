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Вице-канцлер ФРГ провел ночь в бомбоубежище Киева

DPA: вице-канцлер ФРГ полтора часа провел в бомбоубежище киевского отеля
19 апреля 2024, 10:56
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в ночь на пятницу был вынужден спуститься в подземный гараж одной из гостиниц Киева. Об этом сообщает агентство DPA.
Отмечается, что бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц.

Он вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов. После отмены воздушной тревоги они вернулись в свои номера.



Напомним, что он прибыл на Украину с необъявленным визитом. Вместе с ним приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ, чтобы оценить урон, который был нанесен энергосистеме республики за последние несколько недель.

Ранее вице-канцлер Германии и министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая перед студентами Колумбийского университета, выразил неудовольствие тем, что нынешние политики не решают климатические и экологические проблемы. Причём сделал это в нецензурной форме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
Украина приписала своим заслугам гибель бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье
19 апреля 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Воздушные силы (ВС) Вооружённых сил Украины приписали себе уничтожение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Об этом заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
В своём телеграм-канале он написал об «успехе» Воздушных сил Украины, сбивших российский самолёт. Между тем, как отмечается в телеграм-канале «Война с фейками» реальной причиной падения бомбардировщика явилась техническая неисправность в одной из систем управления. Что конкретно вызвало катастрофу, выяснят специалисты после проведения соответствующих экспертиз.

Члены экипажа военного самолёта успели катапультироваться до падения самолёта. Два пилота найдены живыми, сейчас они находятся в госпитале. Третий лётчик, к сожалению, погиб.

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#война
#специалисты
#всу
#самолет
#лётчик
#ставропольский край
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Бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина
Пенс призвал послать оглушительный сигнал Путину и выделить помощь Украине
19 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший вице-президент США Майк Пенс высказал необходимость предоставления помощи Украине, утверждая, что в случае победы Владимира Путина в конфликте, тот якобы направит свое внимание на страны НАТО.
По словам Пенса, в ходе личных контактов с президентом России, у него возникло убеждение, что Москва может вступить в противоборство с Украиной, превысив «границы страны НАТО», что, якобы, заставило бы американских военных вступить в бой.

Он призвал американских законодателей доказать принадлежность Вашингтона к «лидерам свободного мира».

«Сейчас наша задача — послать мощный сигнал не только России и Владимиру Путину... но и возобновить поддержку нашего союзника Израиля, помочь Тайваню, и ясно продемонстрировать муллам в Тегеране, а также председателю Си Цзиньпину в Пекине, что Америка стоит на страже свободы», — цитирует Пенса CNN.

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#москва
#сша
#украина
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Стало известно об ожиданиях жителей Харьковской области от России
РИА Новости: В Харьковской области ждут перехода региона под контроль России
19 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Жители Харьковской области ждут полного перехода территории региона под контроль России, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Как отметил Ганчев, такие вопросы регулярно поступают от местных жителей. В обращениях люди утверждают, что у России больше информации по специальной военной операции, добавил он.

«Люди уже хотят возвращаться домой», — подчеркнул Ганчев.

Как ранее сообщал Ганчев, из-за активной переброски боевиков ВСУ в Харьковскую область у властей Украины возникла проблема с их расселением. Для этого они объявили принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.

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#россия
#харьков
#спецоперация
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Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали район аэродрома Канатово в Кировограде
19 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде. Об этом со ссылкой на своих коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что взрывы были зафиксированы в направлении аэродрома в 6:50 утра. Через некоторое время в сторону объекта отправились восемь машин скорой помощи. Известно, что утром 19 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Ранее Лебедев рассказывал, что в ночь на 19 апреля российские военные поразили химический завод в Днепропетровской области. В Павлограде, где находится предприятие, были слышны два взрыва. После этого район химического завода был оцеплен. Взрывы в Павлограде также подтвердили украинские СМИ.

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#воздушная аэродром
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Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ
В Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками
19 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Укрепрайон ВСУ в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины, который находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны», — сказал Кимаковский.
Скорее всего, в числе личного состава были и иностранные наемники, отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#сво
#всу
#наемники
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В прицеле и с порошком у носа: Медведев опубликовал пророческое фото Зеленского
Медведев: на Западе могли принять решение о ликвидации Зеленского
19 апреля 2024, 09:59

Фото: Telegram-канал Дмитрия Медведева

Запад мог принять решение о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом в Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьёзно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. … Бойся, паяц!» — написал Дмитрий Медведев.

К публикации Медведев прикрепил фото Зеленского на фоне снайперского прицела со свёрнутой в трубочку купюрой, через которую президент Незалежной вдыхает белый порошок.

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#россия
#дмитрий медведев
#владимир зеленский
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Военный раскрыл, что помогает ВСУ атаковать российские города
Подполковник Ильин: ВСУ воспользовались направлением ветра для атак по РФ
19 апреля 2024, 09:42

Фото: istockphoto/zabelin

Украинские солдаты пользуются направлением ветра при атаке на Россию. Об этом изданию URA.RU рассказал бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.
Он пояснил, что ВСУ используют для атак метеорологические шары, которые достигают двух метров в диаметре, в связи с чем ими сложно управлять. Благодаря направлению ветра, бойцы облегчают эту задачу и запускают такие метеозонды со взрывчаткой на российские регионы.

Ильин отметил, что постоянно противник не может использовать метеозонды и прибегает к ним только в благоприятных погодных условиях.

По словам подполковника, на подобное вооружение ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. Кроме того, на него может быть установлен контроллер, который по координатам отстегнет подвесную систему в нужном для ВСУ месте.

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#вооружение
#регионы
#всу
#россия
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Мэр Харькова Терехов рассказал о начавшейся в городе настоящей панике
19 апреля 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Zeferli

В Харькове среди жителей города началась настоящая паника. Об этом рассказал глава городской администрации Игорь Терехов.
В эфире всеукраинского телемарафона он пояснил, что причиной панических настроений являются распространяющиеся слухи о предстоящей эвакуации. Чиновник подчеркнул, что они не соответствуют действительности, назвал их дезинформацией и обратился к жителям с призывом не покидать город.

Мэр также обратился к представителям средств массовой информации с тем, чтобы они развенчивали «эти фейки». По словам Терехова, никаких предпосылок для эвакуации нет, и горожанам не следует думать о ней. Отмечается, что харьковчане в массовом порядке самостоятельно уезжают из города уже на протяжении нескольких недель. Глава городской администрации признал, что настроения в Харькове близки к панике, а потому властям приходится прибегать к «антикризисным мерам».

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#город
#фейки
#мэр
#харьков
#эвакуация
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Представитель командования группировки «Юг» ВСУ Гуменюк уволен на Украине
19 апреля 2024, 07:57

Фото: iStock/Irina Piskova

Генштаб Украины уволил представителя оперативного командования группировки войск «Юг» ВС Украины Наталью Гуменюк.
Как сообщается в Telegram-канале украинского ведомства, решение принято до возвращения полковника Натальи Гуменюк из отпуска.

В настоящее время Генштаб проводит отбор специалистов, один из которых станет «голосом» оперативного командования группировки войск «Юг», подчеркнули в ведомстве.

В начале апреля украинский депутат
Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об увольнении командующих оперативными командованиями ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова.

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#всу
#спецоперация
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