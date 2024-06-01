В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus

Фото: пресс-служба правительства Германии
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Funke поделилась предположениями о том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.
По ее мнению, это связано с боязнью Шольца потерять авторитет. Штрак-Циммерманн напомнила, что прежде он уже поддавался влиянию, когда обсуждался вопрос передаче Украине танков Leopard. Тогда Шольц не отстоял свою позицию и воспринял это как потерю авторитета, уверена глава комитета бундестага по обороне.
Поэтому в этот раз канцлер ФРГ твердо настоял на своем решении в вопросе поставок Taurus, заключила Штрак-Циммерманн.
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Анастасия Хохлова