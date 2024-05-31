Канцлер ФРГ Шольц выступил против отправки немецких солдат на Украину

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Об этом сообщает Welt.
По словам Шольца, ФРГ не хочет входить в зону боевых действий с немецкими военными. Канцлер отметил, что это относится и к предложению о создании беспилотной зоны на Украине.
Шольц добавил, что создание беспилотной зоны будет означать, что придется сбивать самолеты другого государствами собственными воздушными судами, что, в свою очередь, приведет к войне с РФ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Лидер французского государства намерен обсудить данный вопрос с властями в Киеве на этой неделе.
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Шольц добавил, что создание беспилотной зоны будет означать, что придется сбивать самолеты другого государствами собственными воздушными судами, что, в свою очередь, приведет к войне с РФ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления о французских наемных инструкторах на Украине. Лидер французского государства намерен обсудить данный вопрос с властями в Киеве на этой неделе.
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Екатерина Коршунова