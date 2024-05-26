Шольц выступил против разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ

Фото: Официальный сайт Кремля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против предоставления Украине возможности наносить удары западным оружием по территории РФ, об этом сообщает Tagesschau.
По словам немецкого политика, в настоящий момент нет оснований для расширения зоны применения предоставленного ВСУ оружия от западных союзников. К тому же, канцлер подчеркнул, что Германия передавала Украине оружие на чётких условиях.
Канцлер также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.
Ранее Шольц объяснил, почему не станет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По крайней мере, это моя позиция», — заключил Шольц.
Канцлер также отметил, что политика Германии в отношении специальной военной операции на Украине заключается в том, чтобы не дать конфликту перерасти в третью мировую войну.
Ранее Шольц объяснил, почему не станет передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева