Количество диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло

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Дальневосточные регионы относительно безопасные, но на их территории увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья, сообщает ТАСС.
«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию... Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ», — отметил замгенпрокурора.Демешин заявил, что такие преступления могут осуществлять граждане России, выполняя заказ иностранных спецслужб за вознаграждение. Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь все подобные попытки.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от украинских войск с целью обеспечения безопасности Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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