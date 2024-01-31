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Количество диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло

Замгенпрокурора Демешин заявил о попытках расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
31 января 2024, 07:54
Фото: istock / Aleksei Smyshliaev

Фото: istock / Aleksei Smyshliaev

Дальневосточные регионы относительно безопасные, но на их территории увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья, сообщает ТАСС.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию... Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС РФ», — отметил замгенпрокурора.
Демешин заявил, что такие преступления могут осуществлять граждане России, выполняя заказ иностранных спецслужб за вознаграждение. Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов смогли пресечь все подобные попытки.


За 2023 год в дальневосточном округе было выявлено 30 случаев дискредитации действий ВС РФ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ при необходимости может установить контроль над Одессой, освободив город от украинских войск с целью обеспечения безопасности Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#регионы
#сотрудники
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#прокуратура
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В Южной Корее разбился американский F-16
Yonhap News: в Южной Корее разбился американский истребитель F-16
31 января 2024, 05:13

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В среду, 31 января, истребитель F-16 ВВС США, находившийся в Южной Корее, потерпел крушение в районе города Кунсан.
Как сообщает Yonhap News, инцидент произошел примерно в 8:40 утра местного времени, и самолет упал в море. Пилот был спасен и не получил повреждений. Это уже не первый случай потери истребителя F-16 в данной провинции — в декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел во время тренировок, но пилот сумел катапультироваться в безопасности. В отдельном случае, связанном с другим типом военного воздушного средства, вертолет MH-60R ВМС США разбился в Калифорнии во время тренировочного полета недалеко от Сан-Диего.

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Фасад дома в Пересвете треснул из-за незаконной перепланировки
30 января 2024, 22:04

Фото: телеграм-канал главы г. о. Сергиев Посад Дмитрия Акулова

Трещина на фасаде дома в Пересвете городского округа Сергиев Посад образовалась из-за несогласованно проведённой перепланировки. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
«Дом – бывшее общежитие, не в лучшем состоянии. Там прописаны 120 человек, живут только 24. Долгое время в этом доме жили люди, которые превратили общежитие в помойку и без разрешения занимались перепланировкой, изменяли ванные и туалеты. Стены долгое время мокли. Причину ЧП выяснили быстро», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что сейчас специалисты оценивают состояние дома.
«Наше управление технического надзора капитального ремонта уже работает на площадке, оценивает состояние дома с помощью спецтехники, в том числе комплекса «Струна». Это профессионалы, которые несут ответственность за свои решения», – отметил вице-губернатор.
В гостиницу временно поселили 15 жильцов, постоянно проживающих в доме. Остальные разъехались по родственникам, заключил Хромушин.

Ранее сообщалось, что 29 января на фасаде многоквартирного пятиэтажного дома на улице Октябрьской в Пересвете образовалась трещина. Около 120 человек были оперативно эвакуированы и размещены в ДК «Космос».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по стать об оказании управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

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#евгений хромушин
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#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Взрыв прогремел рядом с ТЭЦ в московском районе Гольяново
30 января 2024, 21:55

Фото: iStock/dzika_mrowka

Громкий взрыв прогремел на территории ТЭЦ в столичном районе Гольяново, кадры происходящего публикует Telegram-канал SHOT.
П информации СМИ, громкий взрыв со вспышкой раздался вечером 30 января на территории теплоэлектроцентрали номер 23 в столичном районе Гольяново.

Сообщается, что на станции взорвался трансформатор.

Внешних признаков пожара не видно, однако, вокруг станции собрались несколько пожарных расчётов. Спасателей на территорию станции пока не пускают.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее ​рядом с жилым домом в Москве обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

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#взрыв
#станции
#москва
#тэц
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Рядом с жилым домом в Москве обнаружили похожий на СВУ предмет
30 января 2024, 21:19

Фото: iStock/aerogondo

В арке жилого дома в Москве обнаружили похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ) предмет, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл на Измайловском бульваре.

Местный житель шёл через арку многоквартирного дома и обратил внимание на неопознанный предмет, представляющий из себя несколько длинных батареек, перемотанных монтажным скотчем, из которых торчат провода. Мужчина не стал медлить и сразу же вызвал к месту происшествия правоохранителей.

В настоящий момент район, в котором обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство, оцеплен от 13-й до 15-й Парковой улицы.

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#москва
#взрывчатка
#полиция
#сву
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Самолёт «Победы» экстренно посадили во Внуково из-за потерявшей сознание женщины
30 января 2024, 21:10

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт авиакомпании «Победа» экстренно посадили в столичном аэропорту Внуково из-за пассажирки, которая потеряла сознание, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, самолёт выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару, когда одной из женщин, находившихся на борту, стало плохо. Сперва она пожаловалась на ухудшение состояния бортпроводникам, а потом и вовсе упала в обморок.

Капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке самолёта в московском аэропорту Внуково, поскольку привести пассажирку в чувства на борту самолёта не удалось.

Отмечается, что в настоящий момент женщину уже успешно передали в руки врачам скорой помощи. При этом, что конкретно случилось с пассажиркой — пока остаётся неизвестным.

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#самолет
#внуково
#санкт-петербург
#скорая помощь
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Женщина-водитель погибла, врезавшись в автобус под Воскресенском
30 января 2024, 21:02

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной аварии в городском округе Воскресенск, где легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибла женщина-водитель машины, сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 17:20 на седьмом километре автодороги Воскресенск – Виноградово. Автомобиль «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Водитель легковой машины – женщина 1992 года рождения – погибла на месте», – говорится в сообщении.
Уточняется, что других погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено. В ведомстве попросили водителей учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

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#мвд московской области
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Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа
30 января 2024, 20:19

Фото: iStock/YakobchukOlena

Суд в Брянской области вынес приговор местному жителю, который, будучи сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг, передавал информацию ВСУ, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Удалось установить, что житель Брянской области являлся сотрудников одного из провайдеров цифровых услуг и, пользуясь свои служебным положением, передавал вражеской стороне сведения о Вооружённых силах России. Помимо этого, он совершил поджог релейного шкафа на железной дороге, чем временно ограничил движение поездов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о поджоге и государственной измене.

30 января Брянский областной суд признал мужчину виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы. 2,5 года от общего срока он будет отбывать в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.

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#брянская область
#суд
#госизмена
#поджог
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Карасин: Надо проверить психику осквернителя памятника блокадникам в Ереване
30 января 2024, 20:17

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин призвал проверить психическое состояние здоровья Самвела Шириняна, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
«Идиоты есть в любом обществе. Понимаете, из этого надо исходить. Тут не надо делать таких масштабных выводов, как в случае с Болгарией, где на полном серьёзе голосовали за то, чтобы памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» снести», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Карасин.

Он отметил, что российской стороне надо следить за развитием этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ереване местный житель совершил акт вандализма возле памятника детям блокадного Ленинграда. Так, мужчина опрокинул венки и топтал ленту в цветах российского триколора. Записав свои действия на видео, которое было опубликовано в социальных сетях, мужчина, представившийся как Самвел Ширинян, выразил свое недовольство заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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#мид рф
#армения
#блокада ленинграда
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Под обстрелом Пантелеймоновки в ДНР погибла мирная жительница
30 января 2024, 20:04

Фото: iStock/Motortion

Жительница посёлка Пантелеймоновка погибла в результате обстрела со стороны Украины, об этом сообщает СЦКК в своём Telegram-канале.
По информации центра, контролирующего военные преступления, совершённые Вооружёнными силами Украины, в результате обстрела 30 января в посёлке Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики погибла местная жительница 1970 года рождения.

Также сообщается, что под обстрелом получил повреждения продуктовый магазин «Ветка», расположенный в Пантелеймоновке.

Ранее в СЦКК сообщали, что во вторник 30 января украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по мирному населённому пункту в ДНР.

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