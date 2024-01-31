Количество диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке возросло

Дальневосточные регионы относительно безопасные, но на их территории увеличилось количество диверсий и попыток шпионажа по заказу Украины. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья, сообщает ТАСС.