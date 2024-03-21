В ФРГ предложили организовать раздачу повесток украинским беженцам

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Властям ФРГ следует помочь Киеву в организации раздаче повесток беженцам, которые находятся сейчас в Германии. Об этом заявил немецкий оппозиционный политик Флориан Хан, пишет ТАСС.
«Выплаты пособий косвенно перечеркивают оборонительные усилия Украины и в нашем понимании не соответствуют таким понятиям, как воинская повинность и защита собственной страны», — сказал он газете Berliner Zeitung.
Политик считает, что пособия по безработице, которые получают украинские беженцы в Германии, косвенно подрывают все усилия Украины по защите страны. Флориан Хан настаивает, что для украинцев призывного возраста, временно проживающих в ФРГ, следует отменить выплату пособий, но организовать раздачу повесток на фронт.
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