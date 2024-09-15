В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины

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Председатель комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева можно ожидать большого притока беженцев из Украины, передает газета Tagesspiegel.
Депутат призвал к совместным действиям стран Европейского союза (ЕС), особенно Польши, в области миграционной политики. Он выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск продолжат действовать согласованно.
10 сентября было объявлено, что Эстония начнет выплачивать новым украинским беженцам только единовременное пособие на аренду жилья.
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Александр Климов