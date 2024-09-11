На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца

Экс-депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил обеспокоенность по поводу мирного плана, предложенного канцлером Германии Олафом Шольцем, который, по его словам, указывает на частичную поддержку Берлином Киева на переговорах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дубинский заявил, что активизация Шольца в подготовке мирного плана является тревожным знаком для Украины.
По его мнению, Западные страны уже не могут продолжать оказывать полную поддержку Киеву из-за финансовых проблем, а Германия стремится избежать увеличения миграционного потока из Украины в случае краха украинского правительства.
Ранее стало известно, что Украина отказалась поддержать мирный план Шольца по урегулированию конфликта с Россией. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев придерживается четкой позиции и приглашает все страны, желающие внести свой вклад, к участию в саммите мира.
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«Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — отметил он, добавив, что такая ситуация связана с кризисом в Украине, особенно в энергетической и военной сферах.
По его мнению, Западные страны уже не могут продолжать оказывать полную поддержку Киеву из-за финансовых проблем, а Германия стремится избежать увеличения миграционного потока из Украины в случае краха украинского правительства.
Ранее стало известно, что Украина отказалась поддержать мирный план Шольца по урегулированию конфликта с Россией. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев придерживается четкой позиции и приглашает все страны, желающие внести свой вклад, к участию в саммите мира.
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Елена Перлова